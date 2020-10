L'immenso geoglifo di un gatto viene alla luce nel deserto di Nazca

Rinvenuto un nuovo geoglifo, nel deserto di Nazca, dalle grandi dimensioni e raffigurante un simpaticissimo, grosso gatto e potrebbe essere uno dei geoglifi più vecchi mai scoperti finora.

Il deserto di Nazca è una terra arida e brulla ma che è estremamente famosa per i suoi misteriosi geoglifi che gli antichi abitanti del posto hanno tracciato sul terreno. Le Linee di Nazca, così vengono denominati questi “disegni” sul terreno, possono avere delle forme geometriche anche piuttosto complesse o essere composti da linee più semplici. Molte volte, però, vengono anche rappresentati curiosi animali o degli oggetti. Sotto i ciottoli del deserto, che hanno un colore scuro bruno- rossastro, il terreno ha invece un colore più chiaro e tendente al giallognolo. Esponendo il colore più chiaro, a contrasto con quelli superficiali più cupi, emerge la figura.

Le condizioni atmosferiche del deserto sono l’ideale per la conservazione di questi disegni perché vi è poca erosione e sono poche le condizioni metereologiche legate al vento e alla pioggia che potrebbero danneggiarli. In più, il terreno è ricco di calce che, indurendosi, mantiene le linee più stabili nel tempo. L’ultimo geoglifo che è stato scoperto si trova sul versante di una collina e rappresenta un grosso gatto. Esso misura 37 metri di lunghezza ed è stato creato circa 2000 anni fa, tra il 200 ed il 100 a.C. Se pensiamo che la cultura Nazca si è sviluppata intorno al 100 a.C., questo gattone potrebbe essere uno dei geoglifi più antichi che siano mai stati trovati. Ma a cosa servivano questi geoglifi così grandi visto che, per alcuni di loro, l’unico modo per vederli nella loro interezza era salire molto in alto?

Ebbene, il motivo certo ancora non è stato scoperto, tuttavia gli scienziati credono che questi geoglifi dovessero servire come indicazioni, delle specie di segnali stradali ante litteram, che aiutavano i viaggiatori a spostarsi nel deserto, oppure come dei disegni rivolti a delle divinità che vivevano in alto nei cieli o, ancora, rappresentavano le antiche costellazione di questo antico e misterioso popolo.

Credit immagine: Culture Ministry Image and Communication Office