Immergersi tra due continenti? In questo luogo unico al mondo è possibile

Non ci crederete, ma il desiderio di ogni subacqueo diviene possibile. La fessura denominata Silfra, è un esempio concreto di quanto poco conosciamo il nostro pianeta.

Dopo aver visto le isole in cui viaggiare nel tempo, ci spostiamo nel lago Thingvallavatn, situato nel parco nazionale di Thingvellir a soli 50 chilometri da Reykjavik, la capitale dell’Islanda. Qui è presente la fessura che divide la placca nordamericana da quella eurasiatica del nostro pianeta.

È stato durante il paleozoico il momento in cui le due enormi placche tettoniche si sono incontrate, per poi separarsi lentamente. In virtù di questo, immergersi in questa gola rappresenta una grandissima attrazione per i visitatori subacquei poiché significa toccare letteralmente con mano due continenti.

Si può godere di una visibilità ad ampio raggio a quasi cento metri di profondità, che è consentita solo grazie alla purezza delle acque che donano uno spettacolo unico e mozzafiato, divenuta nel tempo una delle principali ragioni di visita dell'Islanda. Per tutti gli appassionati, sarà ovviamente possibile immergersi nel parco solo con dei gruppi guidati e con uno speciale brevetto che consentirà poi per i più temerari, di visitare tutte le parti di cui si compone Silfra: la Hall, la Cattedrale, la Grande Gola e la Laguna.

Non viene dimenticato neppure chi ha meno dimestichezza con le bombole. Sono infatti previsti dei tour di snorkeling alla portata di tutti. Silfra rappresenta quindi "l'immersione della vita" e il sogno di molti. Ecco dunque che l'Islanda che cresce di dimensioni ogni anno, non smette di sorprenderci, dimostrando quanti segreti siano nascosti sotto la sua superficie.