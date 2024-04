Immergiti nella tua musica preferita con le cuffie OPPO EnCo X2 in OFFERTA

OPPO Enco X2 sono un prodotto frutto della collaborazione tra la casa cinese e la Dynaudio, azienda leader del settore. Questi auricolari ti offriranno così una riproduzione audio fedele e accurata. Il doppio driver garantisce bassi incredibilmente profondi, e voci chiare durante le chiamate.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

A ciò bisogna poi aggiungere alte frequenze cristalline e nitide per dettagli perfetti.

Questi auricolari sono i primi auricolari TWS al mondo dotati di connessione binaurale audio con Dolby e possono registrare ciò che senti, permettendoti di memorizzare i momenti più belli e riascoltarli quando ti pare e piace.

Ma non solo riduzione del rumore: non dovrai più preoccuparti di togliere gli auricolari per parlare con qualcuno, grazie alla funzione speak to chat. Di cosa si tratta? E' in grado di rilevare in tempo reale il suono della tua voce, in questo modo abbassa il volume di quello che stai ascoltando e attiva la modalità trasparenza cosi da permetterti di parlare in totale comodità. Straordinario vero?

La batteria da 566mAh consente un utilizzo fino a 40 ore continue.

Molto tattili, i comandi touch permettono ad Enco X2 un interazione perfetta con le funzioni smart del tuo telefono. Quindi potrai gestirlo comodamente dalle tue orecchie.

Il bluetooth 5.2 offre una connessione simultanea a due dispositivi, oltre che stabile e immediata.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!