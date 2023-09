Immettono dei lupi all'interno di un habitat e succede una cosa inaspettata

Un'isola in Alaska chiamata Pleasant Island nel 2013 è diventata il palcoscenico di un esperimento naturale quando i lupi vi hanno fatto il loro ingresso. Inizialmente, gli scienziati erano curiosi di vedere come questi nuovi arrivati avrebbero influenzato la popolazione di cervi dell'isola, ma quello che è accaduto dopo ha sconvolto tutti.

Invece di lasciare l'isola in cerca di nuove prede, i lupi hanno cambiato la loro dieta in modo del tutto inaspettato, iniziando a cacciare le lontri marine. Quest'ultime sono a loro volta predatori al vertice della catena alimentare marina, quindi è stato sorprendente scoprire che i lupi, predatori terrestri al vertice della loro catena alimentare, avessero iniziato a nutrirsi di loro (sapete che questi animali scodinzolano?).

Gli scienziati hanno monitorato la dieta dei lupi attraverso collari GPS e analisi delle feci, scoprendo che nel 2015 i cervi costituivano il 75% della loro dieta, mentre nel 2017 le lontri marine rappresentavano il 57%. Questa sorprendente svolta ha aperto nuovi orizzonti di ricerca sull'interazione tra predatori terrestri e marini, e potrebbe avere implicazioni a lungo termine sull'ecosistema dell'isola e oltre.

La scoperta ha anche sollevato nuove domande su come le lontri stesse stiano reagendo a questa nuova minaccia. Potrebbe costringerle a trascorrere più tempo in mare, anche se ciò - secondo gli scienziati - potrebbe essere stressante per loro a lungo termine. In ogni caso, questa inaspettata interazione tra lupi e lontre sta già fornendo spunti preziosi per ulteriori ricerche.

A proposito, sapete che c'è un parassita che aumenta la probabilità dei lupi di diventare capobranco?