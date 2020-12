Siamo tutti immigrati...o forse no? Proviamo a rispondere a questa domanda

La maggior parte della popolazione in questo pianeta ha migrato almeno una volta nella propria esistenza nelle varie fasi storiche. E' legittimo, quindi, poter dire che tutti noi siamo immigrati. Eppure, sembra che ci sia un piccolissima eccezione, che abita proprio dove, si pensa, si generò l'Homo Sapiens: l'Africa orientale.

Escludendo ogni interpretazione politica su questo fenomeno, è innegabile che questo pianeta si sia popolato e modellato nel corso di lunghissimi secoli, dalla preistoria ad oggi, grazie ai flussi migratori.

Tutto questo non sarebbe noto se la scienza non si fosse evoluta e non avesse iniziato ad intraprendere una stretta relazione anche con discipline considerate più "umanistiche".

Conosciamo, infatti, come i primi uomini si siano mossi intorno alla Terra grazie sia agli scavi paleontologici ed archeologici sia alle sofisticate tecnologie di analisi del DNA, che hanno permesso di scoprire come questo si sia adattato in base a dove gli uomini vivevano.

Questa comunicazione ha permesso agli esperti di trovare due piccole comunità etniche stanziatesi nell'Africa sud-orientale, i khoi e i san, che, da un punto di vista scientifico, sembrano non aver mai subito alcun cambio genetico dovuto all'immigrazione.

Il professore di antropologia Austin Reynolds, specializzato in ricerca della genetica delle popolazioni umane, ha spiegato che vi sono due fattori rilevanti che proverebbe come il gruppo Khoi-San non sia mai emigrato in altre zone della superficie terrestre.

Prima di tutto, i khoi e i san abitano in quella parte del pianeta in cui, tradizionalmente, si identifica l'origine degli Homo Sapiens (Botswana, Namibia, Angola e Sud Africa); poi, e questo è l'aspetto più importante, negli odierni membri di queste comunità vi è una ricchissima diversità genetica.

Negli studi del DNA delle popolazioni, questo punto indica, nella maggior parte dei casi, un'antico legame ancestrale con chi viveva in un luogo preciso.

E' giusto precisare, in questo discorso, che bisogna guardare all'analisi che vede i Khoisan come i veri primi uomini, mai allontanati dalla propria terra fin dall'inizio dell'umanità, come una semplice teoria.

Il fatto che la tradizione veda l'umanità, per come la conosciamo adesso, nascere nell'Africa orientale, non implica necessariamente che sia corretto. La scarsità di fonti archeologiche e paleontologiche ci impedisce di confermare al 100% questa visione.

Mark Stoneking, un genetista molecolare che lavora presso l'Istituto di evoluzione antropologica "Max Planck" (Leipzig, Germania), ha spiegato che, l'assenza di resti in altre zone del continente africano non deve portare a pensare che lì non vi siano nati i primi uomini. Bisogna tener conto, quindi, dell'intera Africa negli studi d'evoluzione genetica delle popolazioni.



Questo dibattito sull'origine degli uomini appare molto simile a quello che si sta accedendo su chi furono le prime popolazioni ad insediarsi in America.

Stoneking, inoltre, non appoggia l'idea che i Khoisan siano gli unici ad essere rimasti "intoccati" dai fenomeni di migrazione. Come dimostrato in alcuni suoi studi, tutti i primi uomini, lasciate le proprie terre d'origine e moltiplicatisi per tutto il pianeta, hanno tenuto forti relazioni tra un continente e l'altro.

Per esempio, persone adattate alle terre asiatiche potevano unirsi con persone rimaste in Africa, modificando lentamente il proprio genoma e arricchendolo al punto di creare un nuovo gruppo etnico dalla ricchissima diversità genetica.

Rimanendo in tema di migrazione umana, potreste non sapere che i primi uomini del Paleolitico potrebbero aver raggiunto il Giappone volontariamente.