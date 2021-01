Un imminente evento intorno al Polo Nord potrebbe far precipitare la temperatura in Europa

In una nuova ricerca pubblicata su JGR Atmospheres (qui potrete trovare l'articolo originale), gli autori hanno parlato di un modello meteorologico annuale che i meteorologi tengono sempre d'occhio con ansia. Il motivo è presto detto: qualsiasi cambiamento significativo potrebbe portare a una grande (e grave!) ondata di freddo in Europa.

Questo fenomeno si verifica ogni inverno nell'emisfero settentrionale, precisamente al Polo Nord. Qui, un vento freddo circonda questa zona. Così, i ricercatori dell'università di Bristol, dell'Università di Exeter e dell'Università di Bath hanno escogitato un nuovo modo per prevedere gli effetti a catena di questa grande corrente d'aria in alto nella stratosfera.

La causa di questo freddo è un'improvvisa esplosione di calore che filtra nelle correnti entro 24-48 ore. La temperatura qui arriva fino a 40 gradi Celsius e il vortice subisce alcuni rapidi cambiamenti; come "un'inversione" di rotta o una drammatica divisione in altri vortici più piccoli che spingono contro l'atmosfera circostante.

Un esempio di questo effetto è stato causato solo pochi anni fa, quando l'aria polare gelida dalla Siberia è stata spinta fino in Europa, fornendo una cella ad alta pressione carica di neve che i media hanno soprannominato "La Bestia dell'est". Non sempre si hanno condizioni "sotto zero". Due anni fa, ad esempio, il riscaldamento dei venti polari stratosferici ha preceduto uno dei giorni invernali più caldi nella storia registrata del Regno Unito.

Ogni volta che il vortice polare si divide in due venti più piccoli possiamo aspettarci eventi di raffreddamento più gravi, secondo i ricercatori. Quest'anno ci sono tutti i presupposti per un calo di temperatura significativo. Tuttavia, "sebbene la prolungata ondata di freddo e gli eventi di neve a febbraio e marzo del 2018 siano stati collegati a un improvviso riscaldamento stratosferico, anche il periodo di caldo record che si è verificato nel febbraio 2019 ha seguito un simile evento", afferma il meteorologo Matthew Lehnert.

Ciò significa che gli esperti avranno ancora molta strada da fare per capire e prevedere al 100% questi eventi. Quanto predetto potrebbe non verificarsi... o accadere l'esatto opposto.