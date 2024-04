Immortala le tue imprese con questa Action Cam in OFFERTA per poco tempo!

DJI Osmo Action 3 Combo Standard ti consente di godere di filmati in 4K ricchi di dettagli e un FOV di 155° super ampio per catturare il meglio da ogni scena e dalle tue avventure. La funzione HorizonSteady consente di preservare le scene fluide e livellate, per filmati incredibili anche nelle azioni più repentine. Prendila con il 16% di sconto!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Con un’autonomia max di 160 minuti e ben 150 minuti di registrazione continua fino a temperature di -20°C (-4°F), è stata progettata per accompagnarti ovunque tu vada, anche in luoghi molto freddi.

Il design a sgancio rapido innovativo permette non solo di montarla in sicurezza su tutta la tua attrezzatura preferita, anche verticalmente, in pochi secondi, ma anche di sganciarla subito per cogliere qualche particolare al voto maunualmente.

E' impermeabile fino a 16 metri senza accessori aggiuntivi e ti consentirà di immergerti in profondità ed esplorare al meglio i fondali marini.

Il doppio touchscreen idrofobico ti consente di fare vlogging, scattare selfie, regolare i parametri e goderti filmati cristallini, anche se hai le mani bagnate. Dunque, potrai filmare e scattare foto sempre.

Insieme a una cornice protettiva, un supporto per adattatore e altri elementi essenziali necessari per scenari dinamici e diversificati, sarà la tua arma vincente nelle escursioni da solo o in compagnia.

Ricordiamo però che questa action cam firmata Djinon dispone di memoria interna e non contiene una scheda microSD, che possono comunque essere presi comodamente su Amazon.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!