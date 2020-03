Immortalata la cruenta danza di morte tra due squali bianchi ed una megattera

E’ stata documentata da un gruppo di scienziati, per la prima volta, l’attacco di due squali bianchi nei confronti di uno dei più grossi cetacei che vivono nei nostri mari: la megattera.

I grandi squali bianchi sono tra i predatori più grossi e feroci che vivono nei nostri mari. Nonostante essi riescano a raggiungere dimensioni comprese tra i 4 ed i 6 metri di lunghezza, difficilmente si azzardano ad attaccare creature più grandi di loro come, per esempio, le megattere che riescono a raggiungere e superare persino i 15 metri di lunghezza. Tuttavia, un gruppo di ricercatori ha documentato, per la prima volta, l’attacco di due squali bianchi nei confronti di una megattera. L’avvistamento è avvenuto nelle coste del Sud Africa ed è stato descritto sul giornale Marine and Freshwwater Research da parte di un team in navigazione sull’Oceans Research Institute Vessel.

L’attacco è avvenuto da parte di due individui distinti di squalo bianco nei confronti di una megattera. La preda era in uno stato di difficoltà durante l’attacco, era emaciata, quindi già debilitata e, forse, sono state proprio le condizione della megattera che hanno fatto decidere allo squalo di attaccare. Il primo squalo che ha attaccato la preda misurava meno di quattro metri e la sua strategia di attacco prevedeva morsi veloci e letali atti a debilitare ancora di più l’animale. Lo squalo girava intorno alla megattera, a distanza di sicurezza, quindi mordeva e si allontanava velocemente per evitare eventuali contrattacchi.

Dopo un po’ di tempo, forse attirato dal sangue della megattera, arriva un secondo squalo, più grosso del primo, che lo convince ad allontanarsi. Anche il secondo squalo ha utilizzato la stessa tattica del primo ed ha continuato fino a che la megattera non è infine morta. Il secondo squalo non è stato però visto mangiare la megattera ma, tuttavia, gli scienziati hanno osservato con interesse come la tattica utilizzata, da entrambe gli squali in tempi diversi, sia stata la stessa, di come quindi questa strategia sia comune tra individui diversi appartenenti alla stessa specie.