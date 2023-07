Immortalata una meteora in disintegrazione che ha colorato il cielo notturno

È già successo, in passato, di avvistare delle bellissime meteore nei cieli europei e di riuscire ad immortalarle. Recentemente, nel buio cielo austriaco, una meteora in disintegrazione luminosa e colorata, ha decorato una calda notte di Luglio 2023.

L'occhio umano non sarebbe mai stato in grado di distinguere i colori dipinti da questa meteora nel cielo. A riuscirci, infatti, è stata una macchina fotografica installata sul monte Hochkar in Austria che, solitamente, viene utilizzata per fotografare la fascia centrale della via Lattea e tutti quei corpi celesti che stanno proprio al centro di essa.

Tuttavia, questo in questo scatto è ritratta una meteora mentre si disintegra, che ha lasciato senza parole il fotografo. Quest'ultimo ha potuto osservarne non solo l'immensa luminosità ma anche tutti quei colori che hanno decorato il cielo per pochi istanti.

Solitamente una meteora appare colorata quando, durante la disintegrazione, vengono rilasciati elementi chimici ionizzati. Il verde-blu che possiamo osservare dalla foto, viene tipicamente prodotto dal magnesio. Il calcio, invece, irradia un colore viola mentre, invece, il nichel da origine ad un colore verde, piuttosto brillante.

Il colore rosso che si può intravedere nello scatto, invece, proviene dall'ossigeno e dall'azoto energizzati nell'atmosfera terrestre. È proprio per questo motivo che abbiamo avuto l'occasione di osservare una bellezza di questo tipo, la cui rarità è capace di emozionarci e stupirci.

Lo spettacolo, però, non è durato a lungo. La meteora è sparita in meno di un secondo ma la scia di ionizzazione portata dal vento, è rimasta visibile per quasi un minuto.