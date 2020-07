Immortalati con dei cuccioli gli elusivi gorilla del Cross river, a rischio di estinzione

E’ stato ripreso un gruppo di molteplici soggetti, di varie età, di gorilla del Cross river, una specie elusiva che, purtroppo, si trova sull'orlo dell’estinzione e che vanta pochissimi individui.

Il gorilla del Cross River prende il nome dall'omonimo fiume che scorre in Nigeria, ma il suo habitat comprende anche il Camerun. Il nome scientifico di questa specie è Gorilla gorilla dielhi e, sfortunatamente, tra i gorilla è la specie che più è a rischio di estinzione. Purtroppo, i motivi per cui si sta estinguendo sono sempre i soliti: riduzione del loro territorio e la piaga della caccia. Il loro habitat, per di più, si trova intervallato da zone dove si coltiva la terra e quindi questi animali, volenti o nolenti, vengono in contatto con gli esseri umani. Ad oggi, si contano 250-300 individui che hanno formato 9-11 gruppi.

Questi animali sono estremamente elusivi. Solitamente la loro presenza è testimoniata da nidi, resti delle loro deiezioni solide o residui di cibo ma, questa volta, una trappola fotografica ha permesso di documentare il passaggio di un gruppo di questi sfuggenti gorilla. L’evento è importante anche per un altro motivo: le immagini che sono state riprese dalla foto trappola documentano la presenza di cuccioli di età diverse, segno questo che la specie si sta riproducendo nonostante tutto. Tutto ciò si traduce in un efficace sistema di sorveglianza volta a impedire l’azione dei cacciatori di frodo, oltre a monitorare costantemente questa e tutte le altre specie che vivono nella riserva.

Il vitale servizio viene svolto dalla WCS, acronimo che sta per Wildelife Conservation Society of The Mbe Mountain. Sono loro, infatti, a proteggere i gorilla e la riserva nella quale vivono dal 2005 grazie all'azione delle eco-guardie che si occupano di sorvegliare e proteggere i confini di questa importante area naturale. Ma non solo. La WCS si occupa anche di sensibilizzare e spiegare alla popolazione locale l’importanza di proteggere questi animali e combattere insieme per il loro sviluppo e la loro sopravvivenza.