Immuni a 4 milioni di download, Pisano: 'sta funzionando, puntiamo su identità digitale'

Come di consueto, è giunto il nuovo aggiornamento sulla diffusione dell'app Immuni per il Coronavirus. Il Ministro per lo Sviluppo Economico, Paola Pisano, a Sky TG24 ha svelato che il client per il contact tracing è stato scaricato da oltre 4 milioni di persone sul territorio italiano.

Pisano ha inoltre affermato che "l'app tecnologicamente e tecnicamente sta funzionando", e si è detta "fiduciosa che stia andando nella direzione corretta".

"Ora ci sono il ministero della Salute e le Regioni alla guida di questa tecnologia. Immuni si sta integrando bene con il sistema sanitario, non più sotto pressione come prima: dialoghiamo settimanalmente con tutte le Regioni" ha continuato, svelando un aspetto non di poco conto ed estremamente interessante.

Il Ministro ha anche affrontato il tema delle varie app sviluppate a livello regionale dagli enti locali, precisando che c'è la necessità di un'app unica, "altrimenti non si ha il controllo dei dati e non si riescono ad individuare focolai di ammalati".

Nel corso della trasmissione Progress, però, la Pisano è anche tornata sul tema dell'identità digitale, su cui "stiamo spingendo", per consentire ai cittadini di accedere "a tutti i servizi della pubblica amministrazione perché è più sicuro e più semplice per i cittadini. Stiamo continuando a lavorare per semplificare le procedure per ottenere SPID. Inoltre, stiamo puntando molto sull’applicazione ‘IO’, nella quale stiamo facendo convergere tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione".