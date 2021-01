Immuni per Android non funziona più: Google al lavoro per risolvere il problema

Grave problema per le app Android per il contact tracing del Coronavirus, tra cui Immuni. Secondo quanto riferito da The Verge, a causa di un problema tecnico nel sistema sviluppato da Google le notifiche arrivano in ritardo. Le prime segnalazioni sono arrivate dall'app dell'NHS utilizzata in Inghilterra e Galles.

Google, però, parlando con The Verge ha spiegato che "siamo a conoscenza di un problema che riguarda le app Android che si basano sul sistema di notifiche di esposizione al Covid-19. I nostri ingegneri stanno esaminando il problema". Nella serata di ieri il colosso dei motori di ricerca ha anche annunciato di aver rilasciato un fix, ma potrebbe essere necessario del tempo prima che i problemi si risolvano. Dal momento che si tratta di un disservizio serio, però, Big G ha promesso massimo supporto agli sviluppatori per risolvere il problema.

"Nella tarda serata del 12 gennaio, un problema con il sistema di notifiche di esposizione su Android ha iniziato a causare ritardi nel controllo delle potenziali esposizioni per gli utenti che hanno installato le app", si legge nella nota, che annuncia anche il rilascio della patch.

Parlando con The Verge, l'azienda ha spiegato che il problema riguarda la configurazione delle chiavi di firma: ciò vuol dire che le applicazioni hanno avuto problemi con il download delle chiavi dai server. Il tutto si è tradotto in un ritardo con l'invio delle notifiche che, di conseguenza, potrebbe anche aver provocato ritardi con il contact tracing che in piena terza ondata è ancora più importante.

Il problema ha interessato tutte le app che utilizzano il sistema di Android, tra cui l'italiana Immuni.

Il Governo Italiano ha puntato molto sull'app per il contact tracing ma, come spiegato dal commissario Arcuri, Immuni non ha registrato il riscontro sperato.