La fine di Immuni: l'app per il contact tracing del Coronavirus chiude il 31 Dicembre 2022

Il Ministero della Salute ha annunciato che dal prossimo 31 Dicembre 2022 l’applicazione Immuni per il contact tracing del Coronavirus (che però non si è rivelata molto efficace) sarà dismessa.

Dallo stesso giorno inoltre sarà interrotto anche il trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero della Salute, come previsto dall’articolo 6 del decreto legge del 30 Aprile 2020.

“Pertanto, la App Immun non sarà più disponibile negli store delle applicazioni mobile (Apple, Google, Huawei) e, sugli smartphone su cui la App è già stata installata, non funzionerà più per attivare e ricevere le notifiche di allerta di eventuale contatto stretto con altri utenti della App per le finalità del contact tracing digitale”. Ma non è tutto, perchè “l’applicazione non sarà più utilizzabile per l’acquisizione delle Certificazioni verdi Covid-19”, il ‘green pass’, ma solo per conservare quelle già acquisite” continua la nota del Ministero della Salute che spiega come la piattaforma online per il recupero delle certificazioni verdi continuerà ad essere disponibile.

Secondo alcuni dati, le app per il contact tracing hanno tracciato solo il 5% dei casi di Covid in Europa: l’adozione di Immuni in Italia non è stata quella sperata, e l’app si è fermata a circa 10 milioni di download dai principali store.