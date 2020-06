E' il giorno di Immuni: l'app per il contact tracing del Covid-19 attiva in tutta Italia

Oggi, lunedì 15 Giugno 2020, l'applicazione per il contact tracing del Coronavirus del Governo Italiano, Immuni, diventa attiva in tutta Italia. Dopo una settimana di sperimentazione in quattro regioni italiane, le notifiche di esposizione sono state attivate anche sul resto del territorio italiano.

Nel frattempo, a ridosso del weekend Immuni ha già rilevato tre casi in Liguria, come annunciato del Presidente della Giunta Regionale Giovanni Toti, il quale si è detto soddisfatto per i test che Bending Spoons ha tenuto nella sua regione, che è rientrata nella prima tranche insieme ad Abruzzo, Marche e Liguria.

Gli sviluppatori milanesi di Immuni hanno affrontato anche il tema della compatibilità di Immuni con gli smartphone privi dei Servizi di Google, come gli Huawei, ed hanno annunciato direttamente sul sito web dell'app che si stanno "adoperando per rendere anche questi smartphone compatibili con l'applicazione il prima possibile".

Il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, nel dirsi soddisfatto per il riscontro ottenuto da Immuni (che è stata scaricata da oltre 2 milioni di italiani), ha fatto sapere che da oggi partirà una "massiccia campagna di comunicazione" del Governo Italiano per incentivare i download. "Voglio ribadire che è anonima e resterà tale fino alla fine del suo uso e che è una componente fondamentale nella strategia del contenimento della pandemia nel proprio paese. Abbiamo voluto e dovuto ottemperare alle esigenze di privacy e abbiamo impiegato il minimo del tempo" ha spiegato, a cui gli ha fatto eco anche il Premier Giuseppe Conte che ha invitato gli italiani a scaricarla ed installarla.