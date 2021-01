Immuni arriva sull'AppGallery di Huawei: gli smartphone supportati

A svariati mesi dal debutto ufficiale, Immuni è finalmente approdata anche sull'AppGallery di Huawei, lo store alternativo della società cinese. La pubblicazione è avvenuta in sordina, senza grossi annunci, ma vediamo anche quali sono gli smartphone supportati e come effettuare il download.

Immuni per AppGallery è compatibile con MATE 40 PRO, P Smart 2021, P40 Pro+, P Smart S, P40 Lite 5G, Y5p, Y6p, P40 Pro, P40, P40 Lite E, Mate Xs, P40 Lite, Mate30 Pro o modelli più recenti, ma richiede HMS Core 5.1.0.300 e versioni superiori.

Il download può essere effettuato attraverso questo indirizzo. Ovviamente l'installazione è gratuita, ed in maniera analoga a quanto avviene sulle controparti Android ed iOS, si basa sul Bluetooth LE per effettuare lo scambio di dati e fare in modo che i contatti stretti dei positivi possano ricevere le notifiche.

Immuni, infatti, non utilizza il GPS ed i propri dati restano sullo smartphone. L'upload sul server del Ministero della Salute avviene solo in caso di tampone positivo, previa verifica con l'operatore sanitario che valida l'esito.

Nonostante gli annunci in pompa magna, però, Immuni non ha mai realmente ingranato in Italia, complici anche i numerosi problemi come quelli di Immuni per Android, che ha smesso di funzionare improvvisamente.

Come sempre, consigliamo di scaricare solo le versioni ufficiali di Immuni.