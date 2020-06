Immuni attiva in tutta Italia dal 15 Giugno, Pisano: 'quasi un milione di download'

Il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Coronavirus, Domenico Arcuri, ha annunciato che il sistema di contact tracing dell'app Immuni del Governo Italiano sarà attivo in tutta Italia a partire dal 15 Giugno dopo un periodo di prova iniziale in sei regioni italiane.

Arcuri, parlando ai microfoni del TG3, ha spiegato che "servirà che il maggior numero possibile di cittadini la utilizzi. Nei prossimi giorni inizierà a pieno titolo nelle regioni pilota e la settimana successiva alla prossima sarà disponibile sul territorio nazionale”. La fase di sperimentazione partirà l'8 Giugno, una settimana prima dell'attivazione pubblica.

Nel frattempo, continuano ad arrivare numeri importanti in termini di adozione da parte degli italiani, che evidentemente hanno scelto di sposare il sistema. Il Ministro per l'Innovazione, Paola Pisano, in audizione alla commissione Trasporti alla Camera ha annunciato che i download di Immuni sono vicini a toccare quota un milione, quasi il doppio rispetto ai 500mila delle prime 24 ore. La Pisano ha spiegato che, nonostante l'attivazione su tutto il territorio nazionale sia in programma tra dieci giorni, è importante scaricarla già adesso, ed ha nuovamente sottolineato che affinchè si verifichi un contatto stretto con un positivo al Covid-19 è necessario un incontro di almeno quindici minuti ad una distanza non superiore ai due metri.