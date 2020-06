Immuni attiva da oggi in quattro regioni italiane, ed i download superano 2 milioni

E' il giorno del via alla sperimentazione dell'app Immuni in quattro regioni italiane. A sette giorni dal lancio ufficiale su iOS ed Android, il client per il contact tracing dei contatti positivi al Coronavirus è finalmente pronto ad attivarsi, mentre la settimana prossima lo farà nella parte restante del paese.

Si parte da Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, dove da oggi Immuni inizierà la sperimentazione. Il commissario Arcuri nel frattempo ha fornito degli altri interessanti dati che dimostrano come gli italiani stiano lentamente sposando il sistema.

L'amministratore delegato di Invitalia, infatti, ha annunciato che Immuni è "stata scaricata da due milioni di italiani", e sebbene il traguardo sia ancora lontano (secondo gli scienziati per essere efficace deve essere scaricata dal 60% della popolazione), è stata evidentemente etichettata da molti come utile. "Il tracciamento è una componente essenziale per questa fase. Quando studiavo mi dicevano che la moneta buona scaccia quella cattiva e sono sicuro che Immuni sarà la più utile per le esigenze" ha spiegato.

Nel weekend, Bending Spoons ha anche parlato dei problemi di compatibilità con gli smartphone Huawei ed Honor, che non sono legati direttamente all'app ma "all'interazione tra il sistema di notifiche di esposizione messo a disposizione da Google ed i dispositivi". A riguardo però potrebbero arrivare novità già nei prossimi giorni.