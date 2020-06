Immuni, l'avvertimento dell'esperto: 'attivazioni reali circa 100mila'

Immuni è attiva da qualche giorno, in quattro regioni a cui si aggiungeranno le altre il 15 Giugno. Il riscontro, a quanto pare, è stato importante ed il Ministro Pisano ed il commissario Arcuri parlano di due milioni di download, certificati anche dal primato negli App Store di iOS ed Android.

Secondo i ricercatori, però, tali dati significano poco. Ad esserne convinto è Pier Luca Santoro, il consulente di marketing e comunicazione di DataMediaHub, secondo cui i dati forniti dalle autorità non sono indicativi, non perchè non realistici, ma perchè non tengono conto delle disinstallazioni.

Santoro ha infatti twittato un dato di Sensor Tower, il popolare tool che monitora i download delle app, secondo cui "al netto di chi l'ha installata e disinstallata" le attivazioni sarebbero 100mila su Android ed addirittura meno su iOS.

Numeri esigui rispetto non solo a quelli annunciati da Arcuri e Pisano, che hanno riportato i 2 milioni di download dai due Store, ma anche e soprattutto rispetto agli obiettivi prefissati dagli scienziati: per essere efficace e garantire un sistema di contact tracing realistico, infatti, Immuni deve essere installata da almeno il 60% della popolazione italiana.

"Le statistiche dicono che, in generale, il 90% delle persone che scarica un'app la disinstalla entro un giorno quindi è ragionevole pensare che anche per l'app Immuni i numeri siano di gran lunga minori perché non tengono conto delle cancellazioni seguite allo scaricamento. Senza dimenticare che questi dati sono relativi ai primi giorni e sostenuti dal battage mediatico sul lancio di Immuni. Solitamente tutte le app fanno registrare il grosso dei download subito dopo il lancio negli store” ha continuato a Financial Lounge Santoro.

Da qualche giorno Immuni è disponibile anche sugli smartphone Huawei ed Honor, dopo la risoluzione dei problemi da parte di Google, ma è attiva solo in Abruzzo, Liguria, Puglia e Marche.