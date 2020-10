Immuni: al via la campagna informativa, Conte: 'installarla è un obbligo morale'

Partirà nei prossimi giorni la campagna informativa promossa dal Governo Italiano per incentivare l’installazione dell’app Immuni per il contact tracing del Coronavirus, che a Settembre ha registrato un aumento dei download rispetto ai dati diffusi in precedenza dal Ministero della Salute.

Della questione ha discusso anche il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale a margine della conferenza stampa tenuta in occasione del Consiglio Europeo tenuto a Bruxelles ha spiegato che scaricare l’app Immuni è un “obbligo morale” in quanto “aiuta a tracciare contatti rispettando la privacy ed è uno strumento utile perché facilita il contact tracing”. Conte, pur riconoscendo che non c’è alcun decreto che obbliga gli italiani ad effettuare il download ed installazione, ha riconosciuto che “è un imperativo morale, un obbligo morale contribuire e partecipare a questo programma, perché significa rendere più efficiente il sistema di tracciamento”.

Per quanto riguarda la maxi campagna informativa, Conte ha annunciato che “hanno aderito tutte le principali testate giornalistiche, pubbliche e private. Sul servizio pubblico ci contiamo, ma il fatto che abbiano aderito anche le reti private mi fa molto piacere”. Questo aspetto è stato commentato anche dal Ministero della Salute Roberto Speranza ed il Sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella, che in una nota hanno voluto ringraziare tutte le testate giornalistiche che hanno raccolto l’invito a pubblicare nel prossimo weekend un messaggio istituzionale rivolto ai cittadini.

Ricordiamo che per tutti i dettagli sul funzionamento di Immuni è disponibile la nostra guida.