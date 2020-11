Immuni, il commissario Arcuri riconosce il fallimento: 'non ha dato i frutti sperati'

Nonostante l'aumento dei download dell'app Immuni, il client per il contact tracing del Coronavirus non ha dato i frutti sperati. A riconoscerlo anche il commissario per l'emergenza del Governo, Domenico Arcuri, nella consueta conferenza stampa settimanale.

Arcuri ha infatti riconosciuto che "l'app Immuni ha accresciuto fino ad oltre 10 milioni il numero di download", ma ha anche affermato che non ha sortito i "risultati, in termini di discovery dei contagiati, che ci si poteva aspettare".

Le motivazioni di tale fallimento? Arcuri non le ha esposte, ma si è detto "non sicurissimo che ai download corrisponda un uguale numero del corretto funzionamento dell'app", probabilmente riferendosi anche ad alcuni bug di Immuni che, si è scoperto, non portavano all'invio di notifiche su iPhone.

Nel frattempo, il Ministro Paola Pisano ha annunciato che è in arrivo il call center per l'app Immuni che ''aiuterà il cittadino nello sblocco dell'applicazione e sarà all'interno del ministero della Salute". Il funzionamento sarà molto semplice: attraverso l'utilizzo di un applicativo gestionale, "l'operatore potrà vedere se il cittadino è positivo e aiutarlo a sbloccare l'applicazione".

E' indubbio che l'utilizzo dell'app per segnalare la propria positività al tampone molecolare sia uno dei problemi maggiormente segnalati dagli utenti, e documentati anche da alcuni servizi televisivi.