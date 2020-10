Immuni, download da record: oltre 1 milione di installazioni in meno di una settimana

La crescita dei contagi in Italia, e la massiccia campagna pubblicitaria messa su dal Ministero della Salute in collaborazione con gli organi di stampa nazionali, hanno spinto in maniera importante i download di Immuni nell’ultima settimana.

A certificare questo vero e proprio boom di download è lo stesso Ministero della Salute nei dati aggiornati al 9 Ottobre 2020, i quali svelano che i download dell’applicazione per il contact tracing del Coronavirus sono a quota 8.145.511, a fronte di 8.300 notifiche inviate e 477 positivi scovati.

Come mostriamo nel grafico in calce, però, soprattutto negli ultimi sette giorni è stato registrato un aumento esponenziale delle installazioni: il 3 Ottobre Immuni non era nemmeno a 7 milioni di download, il che dimostra come sempre più persone stiano aderendo alla campagna di contact tracing promossa dall’Esecutivo Conte, che ha bollato l’installazione di Immuni come “un obbligo morale”.

Immuni infatti è uno strumento fondamentale per il tracciamento dei contagi ed utilizzando il Bluetooth LE può bloccare la nascita di possibili focolai. Come spiegato nella nostra guida sul client di Bending Spoons, il tracciamento è completamente anonimo e può essere disabilitato in qualsiasi momento: l’app non si appoggia nemmeno al GPS, quindi nessuno conoscerà la vostra posizione.

Secondo gli esperti, per essere efficace Immuni deve essere installata dal 60% degli italiani.