Immuni inizia a funzionare: registrati tre casi di Coronavirus in Liguria

A meno di una settimana dall'attivazione di Immuni in quattro regioni italiane, l'app per il contact tracing del Coronavirus inizia a mostrare la propria utilità. Come riportato oggi dalla stampa nazionale, il client di Bending Spoons ha registrato i primi casi di Covid-19.

Tutti e tre i positivi si trovano in Liguria, che insieme ad Abruzzo, Marche e Puglia rappresenta una delle regioni pilota in cui è stato condotto il test che porterà, dal 15 Giugno, all'attivazione di Immuni sull'intero territorio nazionale.

L'annuncio è stato dato dal Presidente del Consiglio Regionale, Giovanni Toti, il quale nel punto stampa serale ha annunciato che "tre soggetti risultati positivi al tampone e che avevano scaricato la app Immuni sono stati forniti dalla nostra Asl del codice numerico per inserire l’allarme all’interno della app e, coloro che l’hanno attivata, ovviamente ne saranno avvisati. Credo sia uno strumento in più, utile a tracciare il contagio e tenerlo sotto controllo".

La positività, a giudicare da quanto riportato, è avvenuta nel corso della settimana a Genova, dalla ASL 3.

Ricordiamo che nell'ultimo DPCM firmato dal Presidente Conte è stato stabilito che Immuni sarà attiva in tutta Italia da lunedì prossimo. L'app può già essere scaricata dagli store di iOS ed Android ed è compatibile anche con gli smartphone Huawei.