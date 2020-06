Immuni in tutta Italia dal 15 Giugno, Conte: 'Siamo i primi in Occidente'

Ora è ufficiale: da lunedì 15 Giugno l'app Immuni sarà attiva su tutto il territorio nazionale. Ad annunciarlo il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa tenuta ieri sera a Palazzo Chigi. Il Premier si è detto orgoglioso per il lavoro portato avanti dal Governo con il client per il contact tracing del Covid-19.

"Da lunedì potrà essere scaricata in tutto il territorio nazionale e sarà operativa l'app Immuni. La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy, ha una disciplina molto rigorosa, non invade gli spazi privati" ha affermato Conte, il quale ha riconosciuto che l'Italia è "tra i primi in Europa, se non tra i primi nel mondo occidentale ad aver raggiunto il risultato" del lancio di Immuni.

Conte ha anche osservato che il client di Bending Spoons ha superato il vaglio "molto severo degli istituti internazionali più rigorosi ed accreditati", riferendosi probabilmente al rapporto del MIT che ha promosso Immuni che l'ha etichettata come una delle migliori al mondo in quanto ha superato i cinque test.

Da lunedì scorso Immuni è attiva in quattro regioni italiane ma, come ampiamente preannunciato dal commissario Arcuri a ridosso del lancio, si è trattato di un semplice test in vista dell'attivazione sull'intero territorio italiano.