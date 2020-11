Immuni non inviava le notifiche su iPhone: il Governo corre ai ripari

Ancora problemi per Immuni. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, l'applicazione per il contact tracing del Coronavirus del Governo Italiano non era in grado di inviare notifiche sugli iPhone: gli utenti erano costretti ad aprire l'app per vederle.

Il bug era molto grave, in quanto l'app non rientra tra quelle aperte quotidianamente dagli utenti: il funzionamento semplice, che prevede la semplice installazione ed attivazione, non porta coloro che l'hanno installata ad avviarla come accade per altre applicazioni, motivo per cui la mancata ricezione di notifiche nel Centro di Controllo ha rappresentato un malfunzionamento piuttosto serio.

Al momento non sono state diffuse sul numero di utenti e notifiche coinvolte, ma il Governo Italiano ha provveduto a correggere il problema con la versione 2.1.3 dell'app per iOS, che è disponibile sull'App Store.

Non è chiaro se anche la controparte usata in Germania, Olanda ed Irlanda abbia riportato lo stesso problema, dal momento che utilizzano la stessa piattaforma di Apple e Google.

Nel frattempo però le installazioni continuano a crescere ed hanno sfondato quota 9,5 milioni di download, a fronte di 2.106 utenti che hanno segnalato la loro positività tramite Immuni ed hanno portato all'invio di 54.652 notifiche.

Il Governo nel frattempo sta lavorando per potenziare l'app. Con il decreto ristori è stato infatti attivato un call center unico nazionale di Immuni.