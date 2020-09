Immuni da ottobre funzionerà anche in UE: dialogherà con le altre app europee

Immuni ha superato i 5,4 milioni di download, mostrando la lentezza nell'adozione da parte dei cittadini italiani, però gli sviluppatori e il Ministero della Salute non si arrendono: dal 17 ottobre, infatti, le app proposte in Italia, Germania e Irlanda si connetteranno facendo nascere il sistema europeo di app per tracciare i contagi da Covid.

Stando a quanto riportato da ANSA, che avrebbe ricevuto l’informazione da funzionari di alto livello della Commissione europea, il sistema in questione si chiamerà Gateway e permetterà alle varie applicazioni nazionali di dialogare tra loro per assicurare il loro funzionamento nei vari Paesi dell’Unione Europea che hanno adottato programmi per il tracciamento.



Tra questi attualmente ci sono Italia, Austria, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Malta, Olanda, Spagna, Polonia, Portogallo e Repubblica Ceca, ma nei prossimi giorni si uniranno anche Belgio, Cipro e Lituania migliorando la copertura in Europa.

Insomma, nonostante la mancanza di download in Italia e i recenti bug - poi risolti - che hanno reso l’app Immuni quasi inutile in quanto non permettevano di tracciare i contatti e dunque avvertire i cittadini dei possibili contagi, la speranza è quella di incentivare il suo utilizzo per il benessere non solo nostro ma dei nostri concittadini europei.

Per ogni dettaglio aggiuntivo su come funziona Immuni vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.