Finalmente Immuni: ora è possibile segnalare in autonomia la positività al Covid-19

Qualche settimana fa abbiamo riportato la notizia dell'importante novità in arrivo su Immuni, che potrebbe rendere più efficace l'app per il contact tracing del Coronavirus a quasi un anno di distanza dal lancio pubblico. Ebbene, l'aggiornamento è finalmente arrivato e consente di segnalare in autonomia la propria positività.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, con la versione 2.4.0 di Immuni per iOS ed Android è stata introdotta la funzionalità che guiderà gli utenti in maniera semplice e passo dopo passo a segnalare la positività al Covid in totale autonomia.

Direttamente dall'applicazione, infatti, sarà possibile inserire il Codice Univoco Nazionale (CUN), il numero di tessera sanitaria e la data di inizio dei primi sintomi.

Nel changelog inoltre viene anche specificato che sono state aggiunte funzionalità di verifica e validazione delle informazioni inserite e l'invio automatico della segnalazione con la gestione di eventuali errori. Gli sviluppatori hanno anche aggiornato la sezione FAQ inserendo maggiori informazioni sulla segnalazione delle positività.

Questa novità si aggiunge al call center unico nazionale di Immuni che è stato introdotto lo scorso Ottobre con il Decreto Ristori del Governo Conte. La segnalazione autonoma della positività era stata a lungo chiesta dagli esperti soprattutto dopo i malfunzionamenti dell'app lamentati nelle prime settimane di disponibilità.