Immuni a quota 2,2 milioni di download: 'compatibile con 10.319 smartphone Android'

il ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, ha annunciato con soddisfazione che l'applicazione per il contact tracing del Coronavirus lanciata dal Governo Italiano, Immuni, è a quota 2,2 milioni di download sugli store di iOS ed Android.

Dallo scorso 8 Giugno Immuni è attiva in quattro regioni italiane, ma Pisano ha aggiunto che dal "15 Giugno entrerà in azione le altre regioni, in modo graduale". Il Ministro ha inoltre anche annunciato che i dati verranno aggiornati ogni 24 ore, ma al momento "l'applicazione sta andando abbastanza bene. Ci auguriamo che venga conosciuta da tutti i cittadini".

A livello tecnico, Immuni è compatibile con 10.319 modelli di dispositivi Android. Restano esclusi quelli che non dispongono del sistema Bluetooth LE o che non sono aggiornati ad Android 6, ma la platea è comunque molto ampia ed il dato è stato fornito direttamente da Google.

Nel frattempo, il viceministro della salute Pierpaolo Sileri ha fatto sapere che i dati del test in corso in Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria saranno disponibili dalla prossima settimana, e serviranno per capire l'utilità sul campo del tool.

E' però indubbio che se 2,2 milioni di download sono tanti, la cifra è esigua se si conta che per essere efficace Immuni deve essere installata dal 60% della popolazione italiana. Inoltre, come osservato da un esperto, tale dato non tiene conto delle disinstallazioni.