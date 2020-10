Immuni, a Settembre è boom di download: l'app presente sul 18% degli smartphone italiani

La crescita dei contagi, soprattutto in regioni come la Campania, ha portato ad una ripresa dei download dell’applicazione Immuni per il contact tracing del Coronavirus, che dai prossimi giorni funzionerà anche in altri paesi dell’Ue.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute, nel mese che si è concluso da qualche giorno su tutto il territorio nazionale sono stati registrati 1,2 milioni di download, che portano il totale a 6,7 milioni. Il dato è comunque molto basso se si tiene conto che, a giudicare da quanto affermato dagli esperti, l’applicazione per risultare efficace deve essere scaricata dal 60% dei cittadini italiani.

I dati del Ministero però rilevano anche che, ad oggi, Immuni è presente su circa i 18% degli smartphone attivi sul territorio italiano.

Secondo Il Sole 24 Ore, questo balzo in avanti dei download potrebbe essere legato anche al ritorno in classe: sui siti di molti istituti infatti i dirigenti scolastici hanno invitato (ma non obbligato) studenti, insegnanti e personale ad installare Immuni per bloccare sul nascere i focolai e prevenire possibili crescite del contagio. Di conseguenza, secondo il quotidiano di Confindustria, si è assistito ad un aumento delle installazione dal momento che le scuole sono aperte nella maggior parte d’Italia il 14 Settembre.