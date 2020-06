Immuni sommersa da recensioni negative, ma gli utenti se la prendono con l'app sbagliata

Immuni è attiva oggi in quattro regioni italiane e secondo quanto affermato dal ministro Pisani ed il commissario Arcuri, è già stata scaricata da 2 milioni di persone. I ricercatori di sicurezza hanno promosso il lavoro di Bending Spoons, mentre alcuni utenti l'hanno bocciato senza mezzi termini, scaricando però l'app sbagliata.

Nelle ultime ore infatti sul Play Store di Android l'applicazione "Immune System", che non ha nulla a che vedere con il client del Governo Italiano, è stata letteralmente sommersa da recensioni ad una stella pubblicate dagli utenti italiani. L'app è diventata talmente tanto popolare che è al terzo posto nella classifica delle più scaricate sul negozio del colosso dei motori di ricerca, dietro a quella autentica del Ministero della Salute.

Le recensioni sono impietose, si va da "fa schifo" a "app per Italia peccato che è scritta tutta in inglese non hò la piu pallida idea di cosa c'è scritto”, passando per “4 stelle però fatemi un piacere un aggiornamento con la lingua italiana xké se nn ricordo male l'app e tutta made in Italy grazie” e "siamo in Italia ed è scritto in inglese, bene”.

Secondo quanto appreso, Immune System è un'applicazione per la didattica inglese che spiega il funzionamento del sistema immunitario. Teoricamente è legata al Covid-19, ma non per lo stesso scopo per cui è stata sviluppata Immuni.

Da qualche ora Immuni è disponibile anche sugli smartphone Huawei ed Honor, dopo i problemi delle scorse ore.