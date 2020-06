Immuni: spiegati i problemi di compatibilità con gli smartphone Huawei ed Honor

Nuove informazioni dal fronte Immuni. In una nuova FAQ pubblicata sul sito ufficiale, gli sviluppatori hanno spiegato fugato i dubbi di molti utenti che si sono ritrovati di fronte a problemi con l'utilizzo dell'applicazione per il contact tracing del Coronavirus sugli smartphone Huawei ed Honor.

Nella domanda frequente, viene evidenziato che "senza uno smartphone compatibile, purtroppo non si può scaricare ed usare l'app", ed al contempo Bending Spoons conferma anche la temporanea incompatibilità con gli smartphone delle società cinesi.

"Immuni usa la tecnologia per le notifiche di esposizione messa a disposizione da Apple e Google. Questa tecnologia determina i requisiti di sistema per scaricare e usare Immuni, e non è compatibile con versioni precedenti di iOS, Android e Google Play Services" continua la FAQ. "Sfortunatamente, al momento non possiamo superare queste limitazioni. Comunicheremo prontamente eventuali novità in questo senso" conclude.

Per quanto riguarda gli smartphone Honor ed Huawei, nelle FAQ viene anche spiegato che "i difetti non sono dovuti all'app ma all'interazione tra il sistema di notifiche di esposizione messo a disposizione da Google e il dispositivo. Google sta lavorando per trovare al più presto una soluzione".

Qualche giorno fa abbiamo riportato la lista completa degli smartphone compatibili con Immuni, e principalmente su Android i requisiti possono sembrare più ingarbugliati rispetto ad iOS che trattandosi di un sistema sviluppato esclusivamente per iPhone è più facile da comprendere.