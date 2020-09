Immuni supera i 5,4 milioni di download ma fatica al sud: i dati peggiori in Sicilia

L'adozione di Immuni continua ad essere molto lenta. A certificarlo sono gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute, relativi al 31 agosto quando l'applicazione per il contact tracing del Coronavirus era installata da 5,4 milioni di italiani.

Quest'oggi il Sole 24 Ore ha pubblicato un interessante studio che mostra la distribuzione dei download sul territorio nazionale. E' emerso che i dati peggiori, in termini di adozione, sono stati registrati in Sicilia con una media di download del 5,4%, a fronte di una media nazionale del 9,9%.

Come si può vedere dal grafico presente in calce, in tutto il sud Italia è registrata un'adozione ben al di sotto delle regioni del centro e nord. Al primo posto si piazza la provincia autonoma di Bolzano, con il 15,1%, seguita dall'Emilia Romagna al 13,3%. Sorprendentemente, nella Lombardia che ha pagato il prezzo più caro solo il 10,8% dei cittadini ha installato Immuni, invece.

Il Sole 24 Ore osserva anche come i download continuino ad essere a crescita piatta, il che rappresenta un motivo di preoccupazione soprattutto a ridosso dell'apertura delle scuole.

Nonostante ciò, però, immuni sta dando qualche frutto e finora ha bloccato sette potenziali focolai, in crescita dai quattro di fine luglio.

Qualche settimana fa il viceministro Sileri aveva definito Immuni il principale strumento di tutela dal Coronavirus, nonostante i pochi download.