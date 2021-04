Immuni potrebbe trasformarsi in un passaporto vaccinale: l'idea è di Colao

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del nuovo aggiornamento di Immuni, che permette di segnalare la propria positività al Covid in totale autonomia, l'applicazione per il contact tracing del Coronavirus potrebbe nuovamente cambiare faccia e diventare l'app ufficiale del passaporto vaccinale. L'idea l'ha lanciata il ministro Colao.

Nel corso di un'audizione tenuta alla Commissione Trasporti della Camera, l'ex CEO di. Vodafone ha riconosciuto che "Immuni non ha avuto un grande successo di pubblico", ma ha anche affermato che "potrebbe avere una utilità futura in ottica di passaporto vaccinale".

Non è chiaro però se l'idea sia realizzabile nel medio o breve periodo, ed è da seguire attentamente dal momento che il Primo Ministro Mario Draghi nel corso della conferenza stampa tenuta qualche giorno fa sulle riaperture ha spiegato che per tornare a viaggiare tra regioni di colore diverso sarà necessario ottenere un pass che sarà dato a coloro che si sono sottoposti a vaccino, che sono guariti dal Covid o che hanno un tampone negativo. Ecco perchè Immuni, nel caso in cui dovesse trasformarsi in un passaporto vaccinale, potrebbe diventare fondamentale.

Colao ha citato lo scarso riscontro ottenuto dall'applicazione negli scorsi mesi, ma una modifica di questo tipo richiederebbe una serie di aggiornamenti che potrebbero necessitare di svariati mesi per vedere la luce.