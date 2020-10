Immuni vicina ai 7 milioni di download: scoperti 338 positivi, inviate 5mila notifiche

Immuni si avvicina a grandi falcate ai 7 milioni di download sul territorio nazionale, come svelato dallanuova dashboard pubblicata sul sito web ufficiale dell'app per il contact tracing, che è al centro di una campagna istituzionale su tutti gli organi di stampa.

Nei dati all’1 Ottobre i download sono a quota 6.679.118, in crescita rispetto a quelli di fine settembre. Come riportato da alcuni analisti, questo aumento potrebbe anche essere dettato dalla riapertura delle scuole: molti dirigenti scolastici hanno invitato alunni ed insegnanti ad installare il client per prevenire possibili focolai d’infezione e ricostruire rapidamente la catena di contagio.

Sono interessanti anche i dati relativi alle notifiche e gli utenti positivi. Complessivamente, su tutto il territorio nazionale Immuni ha inviato 5.329 notifiche, che hanno portato alla scoperta di 338 utenti positivi. Tali dati sono incoraggianti in quanto, come evidenziato dal Ministero della Sanità, ogni utente positivo trovato attraverso le notifiche di esposizione di Immuni può prevenire un possibile focolaio e permette di bloccare la catena di trasmissione rapidamente.

Il Premier Conte nel weekend ha definito l’installazione di Immuni un obbligo morale ed ha invitato i cittadini italiano ad effettuare il download attraverso le app per iOS ed Android. Voi l'avete scaricata?

Ricordiamo che è disponibile la nostra guida su Immuni contenente tutte le informazioni del caso.