Immuni vicina ai 9,4 milioni di download: raddoppiate le notifiche di esposizione

Il Ministero della Salute ha aggiornato i dati relativi ad Immuni, l’applicazione per il contact tracing del Coronavirus in Italia. Il client di Bending Spoons continua a macinare numeri importanti ed i download sono vicini a quota 9,4 milioni.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, l’app è stata scaricata 9.367.353 volte, mentre sono 1.530 gli utenti positivi che hanno caricato le loro chiavi. Quasi raddoppiate, rispetto alla settimana precedente, le notifiche di esposizione, che sono a quota 36.231 rispetto ai 19.485 dello scorso 20 Ottobre.

In termini di diffusione, nei dati relativi alla percentuale di download su numero di abitanti al primo posto della classifica troviamo l’Abruzzo, seguita da Toscana ed Emilia Romagna. Fanalino di coda sono Campania, Calabria e Sicilia, ma la media nazionale è del 12,5%.

Per quanto riguarda i dispositivi usati, il 73,4% dei download (pari ad oltre 6,8 milioni) sono avvenuti su Android, mentre la restante parte su iOS.

I dati sono senza dubbio incoraggianti, ed infatti Immuni ha superato la soglia d’efficacia in quanto installata dal 16% della popolazione, il dato indicato dagli esperti come quello necessario per renderla efficace. Tuttavia, anche Le Iene hanno mostrato che la segnalazione delle positività non è per nulla immediata e spesso richiede svariati giorni, un aspetto che potrebbe costringere in molti a gettare la spugna e renderla praticamente inutile.