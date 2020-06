Immuni vicina al lancio: in arrivo nel pomeriggio su iOS ed Android?

Mentre un'indagine condotta ha mostrato che gli italiani sono malfidenti sull'app Immuni, al punto che solo il 44% è disponibile ad installarla, le principali agenzie di stampa stanno riportando la notizia secondo cui l'applicazione potrebbe arrivare già oggi sugli store di iOS ed Android.

La speranza è che questa ipotesi diventi concreta già nelle prossime ore, in quanto come osservato da vari esperti l'Italia è già in ritardo sulla tabella di marcia ed il rischio che Immuni diventi inefficace va di pari passo con i ritardi legati al lancio.

Il download, secondo la stampa generalista, potrà essere effettuato da tutta la Nazione dal pomeriggio di oggi lunedì 1 Giugno 2020. Tuttavia, il sistema dovrebbe essere disponibile solo nelle regioni che hanno deciso di aderire alla sperimentazione, che dovrebbero essere sei rispetto alle tre inizialmente annunciate. Cosa vuol dire ciò? Che il contact tracing sarà attivo solo in determinati territori, mentre nella restante parte d'Italia l'applicazione sarà, di fatto, inefficace.

L'idea del Governo è infatti di tenere dei test locali prima di procedere con l'attivazione a livello nazionale. Tuttavia, almeno al momento non sono disponibili informazioni sulle Regioni scelte.

Ricordiamo che, come previsto dal decreto del Ministero sull'app Immuni, i dati saranno cancellati il 31 Dicembre 2020 ed il client si baserà sul sistema Bluetooth LE non il GPS.