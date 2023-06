IMOU svela quattro nuove telecamere di sorveglienza, anche per anziani

IMOU annuncia oggi quattro nuove telecamere di sorveglianza che si vanno ad aggiungere ai modelli già presenti sul mercato e che garantiscono la sicurezza delle proprie abitazioni anche mentre si è in vacanza.

IMOU Cell Go è una telecamera dal design compatto che ha già vinto il Red Dot 2023, in grado di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente. Dotata di una fotocamera con funzionalità avanzate come il rilevamento umano, risoluzione 2K da 3 megapixel, audio bidirezionale e batteria da 5000 mAh, è disponibile anche in Kit che comprende un pannello solare e le staffe. Cell Go è disponibile a 69,99 Euro, mentre il Kit ad 89,99 Euro.

IMOU Ranger RC è invece la prima telecamera Elder’s Care dedicata agli anziani che vivono soli. Presente la funzione “ascolta e parla in tempo reale” che permette tramite il pulsante one-touch di attivare una chiamata tramite l’app IMOUlife. Presente anche il pan & tilt panoramico per una protezione a 360 gradi, Ranger RC ruota automaticamente la videocamera attivando lo scudo per la privacy fisico per proteggere la propria intimità. La telecamera è disponibile nella versione 2K+ a 44,99 Euro e 3K a 59,99 Euro. Quest’ultima offre anche una visione notturna fino a 10 metri.

Arriva anche IMOU Rex 3D, una telecamera di sicurezza disponibile in 2K a 49,99 Euro e 3K a 69,99 Euro. Presente anche una sirena integrata e la tecnologia IMOU SENSE che basandosi su algoritmi video, audio, di navigazione e percezione potenziati, è in grado di amplificare le caratteristiche dei prodotti in cui è installata. L’IA è in grado di offrire una precisione di riconoscimento del 99% delle figure umana e degli animali domestici. Presente anche una funzione di rilevamento dei suoni anomali, smart tracking, Human e Pet Detection, oltre che funzioni di privacy, visione notturna, comunicazione bidirezionali e riconoscimento ed elaborazione dei dati in 0202 secondi. La funzione Pet Detection può anche riconoscere il movimento animale per tracciarlo.

IMOU Cruiser 2 è la prima telecamera di sicurezza con WiFi 6 dotata di funzione di riconoscimento dei veicoli. Disponibile in 2K a 79,99 Euro e 3K a 99,99 Euro, offre il rilevamento accurato delle persone e veicoli assicurando che ogni angolo dell’abitazione sia coperto. Anche qui troviamo la tecnologia IMOU SENSE, a cui si aggiunge la certificazione IP66 per laprotezione contro le intemperie.

I prodotti IMOU sono disponibili presso le principali catene di elettronica di consumo e presso gli IMOU point. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito di IMOU.