Imparare la scienza leggendo fumetti? È l'obiettivo di questi tre ragazzi

Come fare per avvicinare gli adolescenti alla scienza? Miscelandola perfettamente con dei fumetti, la lettura più diffusa tra i ragazzi. È stata questa l'idea portata avanti da Jaye Gardiner, Khoa Tran e Kelly Montgomery, che nel 2015 hanno fondato una casa editrice online chiamata JKX Comics.

I tre ragazzi, che stavano perseguendo un dottorato di ricerca in diversi campi presso l'Università del Wisconsin-Madison, hanno trascorso i loro weekend in un bar del campus scrivendo la sceneggiatura e disegnando il loro primo fumetto, pubblicato poi nel 2016. Il loro comic, chiamato EBV and the Replication Dance, descrive il virus Epstein-Barr e la sua replicazione, il tutto in un contesto scorrevole da leggere a facile da seguire.

Molti studi hanno suggerito che i fumetti possono coinvolgere un pubblico ampio e diversificato con materie scientifiche, secondo una meta-analisi del 2018 pubblicata nel Journal of Science Communication. I fumetti, ovviamente, possono rendere le informazioni più accessibili presentandole attraverso testo e illustrazioni.

Nel 2018, altri sette scienziati si sono uniti all'interno della squadra di JKX Comics, portando nuovi argomenti come la psicologia, l'astronomia e la microbiologia. Attualmente sono disponibili 11 fumetti online in forma totalmente gratuita. La loro ultima opera rilasciata il 2 marzo, chiamata Gilbert’s Glitch Switch, segue le vicende di un biochimico risucchiato in un videogioco in cui deve testare combinazioni di aminoacidi per far sì che le proteine ​​comunichino in modo efficace. La trama spiega concetti fondamentali della biochimica.

Sebbene i fumetti siano orientati verso gli studenti delle scuole medie, il team spera che le persone di tutte le età possano divertirsi e imparare qualcosa leggendoli. Il sito web di JKX Comics, insieme a tutte le loro pubblicazione, si può raggiungere attraverso questo link.