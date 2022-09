L'impatto ambientale del Bitcoin è stato simile a quello del petrolio: i dati dello studio

Mentre il Merge di Ethereum porterà a benefici importanti in termini ambientali, almeno secondo quanto affermato da Vitalik Buterin, oggi uno studio si sofferma sull’impatto che ha avuto il mining del Bitcoin sull’ambiente.

Nella fattispecie, una ricerca pubblicata dall’Università del New Mexico sostiene che tra il 2016 ed il 2021 l’estrazione di Bitcoin ha provocato danni ambientali per oltre 12 miliardi di Dollari. L’uso della criptovaluta, inoltre, sarebbe più inquinante dell’allevamento di bovini e confrontabile con l’estrazione di petrolio. I dati sono stati pubblicati su Scientific Reports e si soffermano sul processo di mining del Bitcoin, che come noto richiede dei computer in grado di completare calcoli che via via diventano sempre più lunghi e completati dal momento che diminuisce il numero di Bitcoin che può essere estratto.

Nel 2020, la produzione di Bitcoin ha utilizzato a livello mondiale 75,4 Terawattora di elettricità, un numero superiore rispetto al consumo annuo dall’Austria, ed un quarto dell’Italia. Le emissioni di CO2 scaturite da tale estrazione sono salite da 0,9 tonnellate per singolo Bitcoin del 2016 alle 113 del 2021, il tutto per un danno stimato di oltre 12 miliardi di Dollari.

