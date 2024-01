L'impatto ambientale degli smartphone: 80Kg di CO2 per ogni device prodotto

Un nuovo studio pubblicato da Swappie si sofferma su un aspetto molto importante relativo agli smartphone che utilizziamo ogni giorno: la quantità di emissioni generate, allo scopo di favorire la consapevolezza da parte degli utenti e spingerli ad adottare comportamenti ecosostenibili.

Nel rapporto viene evidenziato che le emissioni di CO2 per ciascun dispositivo sono stimate ad 80Kg, ed alla luce della produzione annuale mondiale che supera il miliardo di unità, la situazione è insostenibile soprattutto se si tiene conto che anche dopo la produzione, tale impatto ambientale persiste tramite imballaggio e spedizione che contribuiscono con altri 2Kg di CO2 per smartphone.

Ad incrementare l’impronta di carbonio totale è anche l’utilizzo quotidiano: una volta nelle mani degli utenti, infatti, il consumo di energia e la ricarica contribuiscono ulteriormente a far crescere questo dato. Importante evidenziare come meno del 15% degli smartphone attualmente viene riciclato, e la maggior parte di questi finisce in discarica.

Per tale motivo Swappie vuole favorire i dispositivi ricondizionati, che sono in vendita sul proprio marketplace e che offrono alternative di alta qualità ed economicamente vantaggiose per gli utenti: estendere il ciclo di vita di questi dispositivi elettronici permette di ridurre l’impatto ambientale: l'impronta di carbonio di uno smartphone ricondizionato da Swappie è inferiore del 78% rispetto a quella di uno smartphone nuovo.

Swappie punta anche sulla riparazione: l’80% delle componenti di uno smartphone è riciclabile, ed il 98% dei materiali sono recuperabili (tra cui oro, rame, cobalto e stagno). La maggior parte degli elementi è riutilizzabile, ma è importante anche puntare sulle riparazioni per problemi minori come danneggiamento dello schermo, esaurimento della batteria o altre problematiche di questo tipo che danno ai dispositivi una seconda vita.