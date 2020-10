Impatto con asteroide che si pensa abbia creato la Luna causò perdita pesante alla Terra

La formazione della nostra Luna risale a circa quattro miliardi di anni fa e, secondo gli scienziati, la Terra potrebbe aver perso fino al 60% della sua atmosfera nella collisione che ha portato alla formazione del satellite.

A guidare la ricerca è stato un team della Durham University e si basa su 300 simulazioni al computer che esaminano le conseguenza dell'impatto. I risultati, pubblicati su The Astrophysical Journal Letters, potrebbero essere utilizzati dagli astronomi per sapere di più sulla Luna, che si pensava si fosse formata in seguito a una collisione tra una roccia delle dimensioni di Marte e la Terra.

"Abbiamo eseguito centinaia di scenari diversi per molti pianeti in collisione diversi, mostrando i diversi impatti ed effetti sull'atmosfera di un pianeta a seconda di una serie di fattori come l'angolo, la velocità dell'impatto o le dimensioni dei pianeti", afferma l'autore principale della ricerca, il dottor Jacob Kegerreis.

Questo risultato non ci dice in che modo si sia formato il nostro satellite, ma restringe i diversi modi in cui potrebbe essersi creato, portandoci più vicino alla comprensione dell'origine del nostro "vicino di casa". Le simulazioni hanno rivelato che la Terra potrebbe aver perso tra il 10 e il 60 per cento della sua atmosfera nella collisione in cui è nata la Luna.