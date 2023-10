Un impatto cometario ha cambiato il corso della storia 13.000 anni fa

Quasi 13.000 anni fa, in un'epoca in cui la vita quotidiana era dominata dalla caccia e dalla raccolta, una grande palla di fuoco appare improvvisamente nel cielo, esplodendo con un rombo assordante e mandando onde d'urto verso il suolo, devastando tutto ciò che incontrano.

Questo scenario potrebbe non essere solo frutto della fantasia, ma una realtà storica. Nuove ricerche suggeriscono che proprio un evento di questo tipo potrebbe aver gettato le basi per l'agricoltura in Siria, come adattamento necessario per migliorare le possibilità di sopravvivenza della comunità.

Dopo che i frammenti di un cometa hanno colpito l'atmosfera terrestre, il clima ha subito un cambiamento drastico, con la scomparsa delle piante e degli animali di cui gli antichi abitanti dipendevano. Gli scienziati hanno presentato questa teoria dopo aver analizzato i sedimenti del sito neolitico di Abu Hureyra, noto per essere il luogo con le prime evidenze di un passaggio dalla caccia e raccolta all'agricoltura. Questo impatto non solo ha cambiato l'ambiente, ma ha anche trasformato profondamente il modo di vivere delle persone.

La necessità di adattarsi a nuove condizioni ha spinto gli abitanti a iniziare la coltivazione di orzo, grano e legumi, segnando l'inizio di un'era agricola duratura. La storia di Abu Hureyra ci mostra come un singolo evento celeste possa avere ripercussioni profonde e durature sulla storia dell'umanità, spingendola verso nuovi orizzonti e sfide.

