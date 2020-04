Ecco l'impatto del coronavirus osservato dallo spazio

La pandemia di coronavirus ha colpito tutto il mondo, specialmente gli Stati Uniti che sono diventati il primo paese per numero di contagi. L'impatto del virus è visibile perfino dallo spazio, grazie ai satelliti che orbitano il nostro pianeta.

Le aree molto popolate dei principali paesi del mondo, infatti, sono attualmente desertiche. Un nuovo video mostra un numero di immagini prima e dopo il virus. Queste fotografie mostrano gli incredibili modi in cui la nostra specie ha adattato i nostri comportamenti a seguito del COVID-19, come rilevato dai satelliti. Le prove sono state catturate dai satelliti Maxar WorldView.

Nel video che troverete in allegato a questa notizia, è possibile osservare l'ospedale Huoshenshan di Wuhan, in Cina, costruito il soli 10 giorni. Successivamente, i satelliti hanno catturato immagini di Disneyland Tokyo che, prima della pandemia, era piena di gente e di vita, mentre adesso sembra essere un parco divertimenti "fantasma".

Il video continua a mostrare il prima e dopo delle immagini di Piazza Tiananmen in Cina, l'Aeroporto Internazionale Tehran Imam Khomeini in Iran, il Santuario di Hazrat Masoumeh a Qom in Iran, la Cattedrale di Milano in Italia, il Battery Park e la Fontana di Bethesda a New York (che attualmente è la città più contagiata degli USA).

Il satellite Maxar WorldView continuerà ad osserva la Terra.