Dopo l'impatto di DART sono comparse due code da Didymos e Dimorphos

Sono state recentemente rilasciate nuove immagini del telescopio spaziale Hubble, della NASA, in cui sono chiaramente visibili due code di polvere espulse dal sistema di asteroidi Didymos-Dimorphos, a dimostrazione di come l'impatto del Double Asteroid Redirection Test (DART) della NASA abbia davvero influenzato il sistema gemello.

Come molti di voi sapranno, la navicella DART ha colpito Dimorphos, la piccola luna di Didymos, il 26 settembre scorso, in un test di difesa planetaria atto a modificarne l'orbita schiantandosi a tutta velocità proprio contro di essa.

I dati raccolti nei giorni successivi all'impatto, hanno dimostrato come la sonda abbia effettivamente ridotto di circa 32 minuti l'orbita originale di Dimorphos attorno a Didymos, rallentando di fatto anche la sua corsa e modificandone leggermente la traiettoria.

Ripetute osservazioni effettuate nelle ultime settimane, anche utilizzando il telescopio spaziale Hubble, hanno consentito agli scienziati di presentare un quadro più completo di come la nuvola di detriti, espulsa dal sistema, si sia evoluta nel tempo.

I dati hanno dimostrato che il materiale emesso, detto anche con il termine latino "ejecta", si è espanso riducendosi in luminosità con il passare del tempo dopo l'impatto, proprio come previsto. L'evento inaspettato è stato invece lo sviluppo di una coda gemella, che l'accomuna ad un comportamento osservato spesso nelle comete e negli asteroidi attivi.

La correlazione tra la coda simile ad una cometa e le altre caratteristiche dell'ejecta, viste in diverse occasioni tramite le immagini di Hubble e di altri telescopi, non è ancora chiara ed è qualcosa che il team di ricerca sta tuttora cercando per capire.

Nei prossimi mesi gli scienziati continueranno a studiare più da vicino i dati di Hubble, così da poter determinare con sicurezza come si sia sviluppata la seconda coda. Non resta quindi che ammirare le splendide immagini della doppia scia di Didymos-Dimorphos, fornite dal Goddard Space Flight Center della NASA.

