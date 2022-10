L'impatto di DART contro Dimorphos ha scagliato detriti per migliaia di km

È passata poco più di una settimana da quel martedì notte alle 1:14 italiane, quando la sonda DART della NASA ha colpito un asteroide per testare la prima vera risposta di difesa planetaria umana. Il cubo di metallo, grande quanto una lavatrice, ad una velocità di 24.000 km/h ha centrato Dimorphos generando una lunghissima scia di detriti.

L'incredibile immagine (che potete vedere a fine articolo), mostra una coda in accrescimento, proprio come fosse una cometa, lunga più 10.000 chilometri e costituita da polveri ed altro materiale espulso dal cratere d'impatto.

Gli astronomi hanno osservato la meravigliosa scena due giorni dopo lo scontro di DART, a milioni di km di distanza, grazie ad un potente telescopio posizionato in Cile.

Matthew Knight, del US Naval Research Laboratory e che ha effettuato l'osservazione utilizzando il Southern Astrophysical Research Telescope, ha affermato: "Questo pennacchio di materiale si sta allontanando dall'asteroide, soprattutto, a causa dell'interazione della radiazione solare".

Secondo gli esperti la coda di Dimorphos si allungherà ulteriormente, disperdendosi ancora di più nello spazio e diventando, ad un certo punto, così tenue da non essere più rilevabile.

"A quel punto, il materiale espulso sarà come qualsiasi altra polvere presente nel nostro Sistema Solare", ha precisato il dott. Knight.

Sono comunque già previste ulteriori osservazioni per determinare quanto, e che tipo, di materiale è stato scagliato via dall'asteroide.

Ricordiamo come, la sonda DART, lanciata quasi un anno fa dalla NASA, è stata completamente distrutta dall'impatto frontale con Dimorphos, preciso quanto un lancio di freccetta al centro del bersaglio.

La missione, da 325 milioni di dollari, aveva l'obbiettivo di deviare l'orbita di un asteroide, come prima prova generale di difesa planetaria, nel caso in futuro un pericoloso asteroide si trovasse in direzione della Terra.

A proposito, se vi siete persi questo straordinario evento, potete recuperarlo attraverso la nostra precedente news in cui vi abbiamo mostrato il fantastico video di DART che colpisce Dimorphos. Inoltre, rimanendo in tema, sapete come potremmo salvarci da un asteroide?

Crediti immagine: Teddy Kareta, Matthew Knight/NOIRLab tramite AP