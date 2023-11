L'impatto degli smartwatch sulla salute degli utenti spiegato nell'Huawei Health Survey

Huawei ha pubblicato oggi l’Health Survey 2023, che mostra l’importante impatto che hanno i dispositivi indossabili come gli smartwatch sulla salute degli utenti. Dallo studio emergono dei dati molto interessanti.

La ricerca, condotta da Ipsos a livello europeo e promossa da Huawei, ha l’obiettivo di indagare sulle attitudini ed i comportamenti delle persone sul tema della gestione della salute, con un focus su come l’utilizzo degli smartwatch possa far aumentare la consapevolezza di come si tratti di un tema centrale.

È emerso che solo il 50% dei cittadini europei è soddisfatto della propria forma fisica, mentre il 91% desidera migliorarne almeno un aspetto. L’88% degli intervistati ha spiegato che ha migliorato il proprio stato fisico grazie al supporto di dispositivi come gli smartwatch, mentre l’87% ha adottato almeno una nuova abitudine sulla base dei dati forniti dall’indossabile.

A preoccupare non è tanto la massa grassa, ma il sonno e lo stress che sono anche i due parametri meno monitorati a livello medico. Il 54% degli europei infatti non si sottopone ad esami regolari, mentre il 63% ha consultato il proprio medico curante dopo un alert ricevuto dallo smartwatch.

Il trend interessante è che chi possiede uno smartwatch tende a sentirsi più in forma ed in salute, ed i dispositivi indossabii hanno aumentato la consapevolezza del proprio stato con maggiore attenzione al benessere psicologico e fisico. Solo la metà però dichiara di essere soddisfatto: il 24% della forma fisica, il 26% in termini di agilità nei movimenti, il 29% per la vitalità ed energia, ed il 46% si considera sovrappeso o obeso, ed infatti non è un caso che tra gli aspetti che più necessitano di un miglioramento vi sia la salute.

In Italia solo 2 su 5 sono soddisfatti del proprio aspetto fisico soprattutto in termini di massa muscolare, forma fisica e prestazione sportiva.

Sempre restando in ambito italiano, i dati sono i seguenti:

il 56% ritiene il proprio regime di alimentazione corretto, con il 9% di persone affette da obesità rispetto al 57% di coloro che rientrano le peso forma

il 71% segue una dieta equilibrata supportata da sane abitudini: il 65% beve abbastanza acqua, il 63% limita alcol ed altri stimolanti, il 59% mangia sano, il 58% cura le proprie relazioni sociali, il 50% circa dorme a sufficienza, mantiene il giusto peso e si concede delle pause e riposo per ridurre lo stresso

solo il 47% si sottopone regolarmente a visite mediche ed attività fisica

il 43% degli italiani si ritiene bello

I dati completi possono essere consultati direttamente nel file PDF contenente la ricerca per intero.