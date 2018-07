Impazza sui social la "In My Feeling Challenge", ma è allerta sicurezza

La moda dell'estate 2018 ha un nome: In My Feeling Challenge, che segue la ICE Bucket Challenge di qualche anno fa e si aggiunge ad una serie di mode estive di dubbia utilità. Il fenomeno, comunque, sta già impazzando sul rete: sui social continuano ad apparire filmati sotto l'hashtag #InMyFeelingChallenge.

Tra i partecipanti figura anche l'attore Will Smith, che ha pubblicato il video della "sfida" sul proprio account ufficiale Instagram, ma il tutto è da ricercare nella canzone "In My Feelings" di Drake. La sfida è stata lanciata dal comico Shiggy il 29 Giugno su Instagram, quando si è fatto riprendere mentre ballava sulle note della popolare canzone del rapper americano.

La In My Feeling Challenge, però, è molto pericolosa in quanto i partecipanti devono improvvisamente scendere dalla vettura in movimento e ballare sulle note del brano. Il problema è da ricercare nel fatto che molti partecipanti, mentre scendevano dalla vettura in movimento, sono andati incontro a pericolosi incidenti: molti sono stati addirittura investiti da automobili che venivano dalla direzione opposta, mentre altri sono inciampati e caduti a terra, facendosi del male. Fortunatamente, però, almeno al momento non sono stati registrati incidenti gravi, ma è quanto mai indicativo che sulla questione sia dovuto intervenire anche l'ente americano dei trasporti, l'NTSB.

In una breve dichiarazione, l'NTSB ha fatto notare come "gli incidenti stradali sono la principale causa di morte negli Stati Uniti. Scendere da una vettura in movimento e fermarsi nel bel mezzo di una corsia mentre scorre il traffico per mostrare il vostro balletto è folle e pericoloso, anche per quelli che vi sono intorno. C'è un tempo ed un luogo per ogni cosa. Le strade e le autostrade degli Stati Uniti non sono adatte per la In My Feelings Challenge".

Alcuni giornali hanno riportato che un conducente ha addirittura saltato fuori dalla macchina, e nel bel mezzo del ballo ha tentato di saltare sul cofano di una vettura in movimento. Durante il salto, però, è scivolato su un marciapiede finendo per essere colpito dalla macchina. Fortunatamente ha lamentato solo dei lividi e graffi.