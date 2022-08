Impedire alle zanzare di pungerci? Arriva una sensazionale scoperta

Un team di ricercatori tutto italiano, ha forse capito come poter ridurre o addirittura far scomparire, le fastidiose punture di zanzara. Vediamo la strepitosa scoperta.

Le zanzare sono degli insetti con i quali tutti noi siamo, tristemente, abituati a convivere, specie in queste giornate calde e afose. Le loro punture non sono solo fastidiose ma spesso portano a malattie più o meno gravi, come ad esempio la febbre del Nilo o la Malaria.

I ricercatori, guidati dal dott. Gabrielli del Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Milano e dall dott. Forneris del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pavia si sono chiesti il meccanismo che fa sì che le zanzare riescano ad irrigidire il loro pungiglione per poi succhiare il sangue.

Lo studio ha cercato dapprima di capire quali fossero gli ingredienti presenti nella saliva delle zanzare ed è proprio all'interno di questa, che è stata individuata una proteina che conduce alla modificazione del loro labbro ed al suo irrigidimento. La proteina in questione è stata definita dai ricercatori LIPS “labrum-interacting protein of the saliva”.

Si tratta di una scoperta davvero importante, poiché è questa che permetterà di poter agire sul loro meccanismo d'azione, per ridurre o addirittura impedire totalmente le loro fastidiose e costanti punture. A questo punto non sarà più necessario indossare particolari colori per allontanare le zanzare.

Il dott. Forneris, a capo del laboratorio Armenise-Harvard presso l’Università di Pavia sostiene infatti che bloccando il gene responsabile della produzione della proteina LIPS si otterranno zanzare incapaci di pungere l'uomo, non dovendo così ricorrere alle "classiche" uccisioni quotidiane.

Infine, se anche voi avete trascorso innumerevoli nottate a chiedervi perché le zanzare pungono gli uomini e non altri animali, potrete finalmente avere una risposta definitiva!