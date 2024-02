L'imperatore Nerone era un vero e proprio 'ultras', ecco l'assurda storia

Tutti noi conosciamo l'imperatore Nerone come uno dei peggiori tiranni della storia antica. Non sono in molti tuttavia a sapere che in verità gli storici moderni hanno cercato di riqualificare la sua figura storica, fin troppe volte associata alle prime persecuzioni contro i cristiani, soprattutto dalla fine del Medioevo in poi.

Nerone non è stato infatti solo un dittatore e non è stato così cattivo come viene spesso descritto. Ha cercato di innovare la società romana, contribuendo nel renderla più egualitaria e cosmopolita, ma è stato anche un progettista, un raffinato economista (sua la volontà di far svalutare le monete d'oro a favore di quelle d'argento, per permettere ai ceti più bassi di potersi permettere i pasti) e un grandissimo appassionato di corse al Circo Massimo.

Le quadrighe sono state la sua più grande passione per tutta la vita, tanto che Seneca, suo consigliere e maestro, ci racconta come da giovane piangesse di seguito alla morte dei suoi aurighi preferiti. Inoltre, quando divenne imperatore all'età di 17 anni, volle festeggiare l'evento indossando la "tenuta ufficiale" della sua squadra preferita, quella dei Verdi. Una decisione avversata da tutti i suoi consiglieri, che negli anni successivi dovettero lottare varie volte per impedirgli di mostrarsi alla folla con la tenuta di auriga.

All'epoca dell'Impero romano, erano quattro le squadre che si contendevano costantemente i titoli di campioni delle corse. Oltre alla squadra dei Verdi, c'erano la squadra dei Rossi, degli Azzurri e dei Bianchi, tutti finanziati da senatori che appartenevano a schiarimenti politici diversi o dallo stesso imperatore. Tuttavia, a differenza dei suoi predecessori, Nerone parteggiò sempre per la parte dei Verdi, una fede sportiva che lo portò a sborsare di tasca sua migliaia di sesterzi, per permettere alla sua squadra di acquistare i cavalli e gli aurighi migliori.

La corsa delle bighe e delle quadrighe era uno "sport" considerato molto pericoloso, poiché spesso le corse si concludevano con degli incidenti mortali, che portavano alla perdita non solo degli aurighi ma anche degli stessi cavalli. L'amore viscerale nei confronti delle corse era però così profondo e diffuso all'interno della stessa popolazione romana, che molti ricchi abitanti finanziavano giornalmente le corse per finalità politiche o religiose.

Tra i più accaniti ultrà della storia romana si ricorda proprio Nerone, che si contraddistinse anche per alcuni comportamenti bislacchi che farebbero discutere ancora oggi.

Successivamente alla morte di Seneca e di tanti altri oppositori, Nerone cominciò a presentarsi costantemente vestito di Verde durante le manifestazioni pubbliche e come raccontano alcuni storici latini successivi, come Cassio Dione, invitava i rappresentanti o gli stessi regnanti degli altri regni, come quello Armeno, all'interno del Circo Massimo, per fargli assistere le corse, imponendogli in ogni caso di vestire con le stesse tuniche della sua squadra.

Al giorno d'oggi sarebbe come se l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri invitasse il suo omologo francese a Roma, per discutere d'importanti questioni internazionali durante la partita Lazio-Roma, obbligandolo a indossare la maglia della sua squadra del cuore. Questo fu solo uno dei tanti eccessi dell'imperatore, che obbligò sadicamente perfino un suo schiavo a castrarsi per diventare sua moglie.

Nerone governò Roma per soli 14 anni, dal 54 al 68 d.C. Seppure al momento della sua incoronazione tutti i suoi precettori credessero che avrebbe governato a lungo, fornendo all'impero la stabilità a cui tutti auspicavano, alla fine le sue stranezze portarono i senatori e l'esercito ad eliminarlo, seppure parte della popolazione romana continuò ad amarlo. Si tolse la vita nella casa di uno dei suoi liberti, ma il suo amore per le corse, come per la musica e il teatro, avrebbero accompagnato e contagiato Roma nei secoli successivi.