Quale imperatore aveva il potere durante la crocefissione di Gesù?

La crocefissione di Gesù è stato uno dei momenti storici più importanti dell'Occidente. Anche non considerando le credenze correlate alla sua tragica fine, Gesù seppe circondarsi di sufficienti seguaci che riuscirono in pochi secoli a trasformare uno degli imperi più forti della storia.

Partendo da Gerusalemme e la Palestina, i seguaci di Gesù riuscirono infatti nell'impresa di convertire milioni di cittadini dell'Impero romano in pochi decenni, tramutando quella che all'inizio era una semplice questione religiosa di origine ebraica in una rivoluzione culturale che travolse duramente il sistema politico, sociale e culturale di Roma, tanto che all'inizio furono diversi gli imperatori che considerarono i cristiani dei pericolosi sobillatori.

Quale imperatore stava però regnando su Roma quando Gesù fu messo in croce, attorno al 33 d.C?

Per rispondere a questa domanda, in apparenza semplice, non basta leggere le sacre scritture, poiché all'interno della Bibbia si fa riferimento all'imperatore di Roma solo con il suo epiteto di "Cesare", tranne in un occasione che sveleremo dopo.

Si può dunque prendere in considerazione l'età di Cristo, che tutti sanno essere morto a 33 anni e nato nell'anno 0. Peccato che dal punto di vista storico non esista nessun anno 0 e che tradizionalmente la nascita di Cristo viene attribuita attorno all'anno 6 o 4 a.C o a un decennio più tardi.

Le ragioni storiche di questa imprecisione sono dovute al fatto che quando si scelse di seguire il calendario cristiano questo era pieno di lacune. Tuttavia due dati presenti nel Vangelo ci permettono di risolvere la questione.

Tutti i testi sviluppatisi nei secoli successivi la morte di Gesù concordano su due punti importanti. Gesù fu crocifisso durante il periodo della Pasqua ebraica e a condannarlo fu Ponzio Pilato, il prefetto della Giudea che in quel momento aveva il controllo di Gerusalemme.

Su Ponzio Pilato abbiamo maggiori informazioni storiche, rispetto a Gesù e ai suoi seguaci, e sappiamo che fu nominato prefetto per una carica di 10 anni su suggerimento del prefetto del pretorio del tempo, Seiano, che servì sotto l'imperatore Tiberio.

Sappiamo da fonti certe che Tiberio regnò su Roma dopo la morte del padre adottivo Augusto, dal 14 al 37 d.C., e considerando anche le imprecisioni storiche che ci possono essere sulla vita di Gesù, quasi tutti gli storici concordano pienamente sul fatto che fu sotto il suo regno che Cristo venne martorizzato.

Questo dato viene direttamente confermato dal versetto del vangelo di Luca 3,1-18 che tuttavia fu scritto circa sessant'anni dopo la morte di Gesù.

Di Tiberio sappiamo molte cose, come per esempio il suo amore per gli enigmi e che odiò profondamente assumere l'incarico di imperatore. Il suo animo era infatti più propenso alla vita militare e disprezzò sempre severamente tutta la burocrazia che l'obbligò ad assumersi il ruolo ricevuto dal padre.

La fine di Ponzio Pilato è molto misteriosa e secondo alcuni, come i cristiani etiopici, ha avuto un'esito incredibile. Alcuni miti raccontano che si convertì al cristianesimo e che divenne uno dei primi evangelizzatori di Roma. Gli storici tuttavia credono che conclusosi il suo ruolo in Giudea se ne tornò a Roma o che fu spedito per qualche altro anno ad amministrare qualche regione orientale dell'impero.

Riguardo invece Seiano sappiamo che fu condannato a morte da Tiberio nel 31 d.C, quando l'imperatore intuì - di ritorno dalla sua lunga permanenza a Capri - che il prefetto del pretorio stava spadroneggiando sulla capitale come un despota e che aveva tentato di organizzare un possibile colpo di stato.

