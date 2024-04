Quale fu l'ultimo imperatore romano dichiaratamente pagano che lottò contro il monoteismo?

Costantino I fu il primo imperatore romano che supportò attivamente la religione cristiana, dopo secoli di persecuzioni, seppur all'interno del suo impero milioni di persone continuassero a preferire i vecchi dei e a Roma si celebrassero ancora festività pagane.

Non tutti sanno però che uno dei suoi successori, l'imperatore Giuliano, figlio di suo fratello Giulio Costanzo, tentò in ogni modo di restaurare la religione classica e di contrastare in ogni modo le politiche attuate dagli amministratori cristiani, che cercavano di favorire i loro correligionari.

Giuliano lottò in questo senso, influenzato per il suo amore nei confronti della letteratura classica, finché non morì in una imboscata, durante una campagna contro i sasanidi in Persia, nel 363 d.C.

Flavio Claudio Giuliano viene oggi ricordato come l'ultimo imperatore romano dichiaratamente pagano e fu anche l'ultimo grande avversario della neonata chiesa cristiana, prima dei famosi decreti teodosiani, che imposero, venti anni più tardi, a tutti i cittadini dell'impero di seguire la religione ufficiale dello Stato, decretato dall'imperatore Teodosio.

Durante il regno di questi due imperatori, l'impero romano soffrì terribilmente la pressione da parte dei barbari ai suoi confini. Fu infatti in questo periodo storico che l'impero cominciò a dare i segni del suo definitivo declino, con la perdita di diversi territori - tra cui la Bretagna - e il sconfinamento di diversi popoli all'interno della penisola italiana.

Per secoli considerato come un traditore del cristianesimo e un pessimo imperatore, oggi Giuliano paradossalmente viene ricordato dagli storici come un imperatore forbito, sfortunatamente carente in capacità militari, che tuttavia era molto propenso a difendere il suo popolo e i suoi territori. Non era quindi quel mostro descritto dagli storiografici cristiani, che invece incensarono Costantino I, tanto da renderlo una figura semi divina.

